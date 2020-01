Das österreichische Außenministerium ist Ziel einer massiven Cyberattacke geworden. Aufgrund der Schwere und der Art des Angriffs werde vermutet, dass ein staatlicher Akteur dahinter stecke, teilten Außen- und Innenministerium in Wien in einer gemeinsamen Erklärung mit. Details wurden zunächst nicht veröffentlicht.

Der Angriff, der am Samstag gegen 23 Uhr startete, dauerte auch am Sonntag noch an, teilte ein Sprecher des Außenministeriums der Nachrichtenagentur AFP mit. Experten fürchten, der Angriff könne sich über mehrere Tage erstrecken. Es seien umgehend technische Gegenmaßnahmen eingeleitet worden, erklärten die Ministerien.