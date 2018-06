Dänemark will mit einem Zaun Wildschweine am Grenzübertritt hindern.

Dänemark will mit einem Zaun Wildschweine am Grenzübertritt hindern.

Dänemark will mit einem Zaun Wildschweine am Grenzübertritt hindern. Bildrechte: IMAGO

Angst vor Schweinepest Dänemark baut Wildschwein-Zaun an Grenze zu Deutschland

Hauptinhalt

Dänemark will an der Grenze zu Deutschland einen 70 Kilometer langen Zaun aufstellen, um Wildschweine fernzuhalten. Grund ist die Angst vor der Afrikanischen Schweinepest, die in Osteuropa umgeht. Aber es gibt starke Zweifel an der Zweckmäßigkeit eines solchen Zaunes.