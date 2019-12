Der Bau des Zaunes, der auf knapp 70 Kilometern zwischen Nord- und Ostsee verläuft, kostete nach Angaben der dänischen Naturverwaltung rund sechs Millionen Euro. Das sind fast fünf Millionen Euro weniger als ursprünglich veranschlagt. Nach Angaben der Behörde verfügt der Zaun über 20 permanente Öffnungen für Grenzübergänge und größere Wasserläufe. An diesen Stellen sollen die Wildschweine durch andere Maßnahmen am Überqueren der Grenze gehindert werden. Für Wanderer und Spaziergänger gibt es zudem Tore und kleine Überquerungstreppen.

Auf 70 Kilometern Länge soll der Wildschweinzaun den illegalen Grenzübertritt deutscher Wildsauen in das Königreich Dänemark verhindern. Bildrechte: TNN

Der dänische Wildschweinzaun ist eine von mehreren Maßnahmen, mit denen Dänemark seine gewinnbringende Schweinezucht vor der Afrikanischen Schweinepest (ASP) schützen will. Experten stellen die Wirksamkeit des Zaunes allerdings infrage. Über weggeworfene Wurst- und Fleischwaren von infizierten Tieren sowie über Schlamm an Autos und Schuhen könnte das Virus ebenfalls eingeschleppt werden, argumentieren sie. Anwohner sehen in dem Wildschweinzaun zudem ein Ärgernis und ein Symbol für die Abschottung Dänemarks.