Wer als DDR-Bürger versucht hat, über die Tschechoslowakei in den Westen zu fliehen, und dabei festgenommen wurde, hat heute einen Anspruch auf Entschädigungszahlungen und Rehabilitation. Das gleiche gilt für Hinterbliebene von Menschen, die bei einem Fluchtversuch von tschechoslowakischen Grenzern getötet wurden. Darauf haben ein Opferverband und die in Prag ansässige "Platform of European Memory and Conscience" (Plattform für das Gedenken und Gewissen Europas) anlässlich des Jahrestags des Mauerfalls am 9. November hingewiesen.