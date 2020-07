Es sollte ein Manöver der Superlative werden. Eigentlich. Die USA wollten 20.000 Soldaten über den Atlantik schicken, insgesamt 37.000 Teilnehmer wurden erwartet. Es ging um die größte US-Verlegung seit einem Vierteljahrhundert - bis ins Baltikum, an die Ostgrenze der Nato.

Trotz der Pandemie sei das Ganze kein Schlag ins Wasser gewesen, sagte Generalleutnant Jürgen Weigt im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio: "Die Übung hat für uns etwa anderthalb Jahre vorher begonnen, in zahlreichen Abstimmungsgesprächen. Alles in allem kann ich nur sagen, dass wir auf diese Aufgabe vorbereitet sind." Das habe man auch mit der Verlegung von immerhin etwa 90 Prozent des Materials bewiesen.

"Defender 2020" hat für Henning Otte zudem große symbolische Kraft – trotz des Teilabzugs der in Deutschland stationierten US-Truppen, so der verteidigungspolitische Sprecher der Union.

"Die transatlantische Brücke ist von herausragender Bedeutung zwischen Europa und insbesondere dem starken Partner USA", sagt Otte. "Daran ändert auch nichts, dass Präsident Trump sehr sprunghaft ist in seinen Äußerungen ."

Tobias Lindner, Verteidigungsexperte der Grünen, ist da nicht so optimistisch: "Meine Sorge ist nur, je länger Trump solche Verhaltensweisen fortsetzt, desto mehr wird natürlich irgendwann auch die militärische Zusammenarbeit einfach Schaden nehmen."

Aber auch die Grünen unterstützen das Großmanöver oder das, was davon übrigblieb. Eine solche Verlegeübung könne umfangreiche und dauerhafte Stationierungen in Osteuropa überflüssig machen. "Ich glaube, das wäre dann wirklich ein Problem für die Sicherheitslage", meint Lindner.

Zudem habe man Russland umfangreich eingebunden, informiert und Beobachter eingeladen – kein Grund also, von einer Provokation zu reden. Generalleutnant Weigt formuliert das ganz diplomatisch. "Zunächst einmal, glaube ich, war das nicht in erster Linie ein Signal gegen Russland, sondern ein Signal für die Leistungsfähigkeit der Nato. Also es war nicht ein 'gegen', sondern ein 'dafür'", fasst Weigt zusammen.