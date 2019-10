Erste Ermittlungen im Impeachment-Verfahren gegen US-Präsident Donald Trump laufen bereits, jetzt soll der Kongress die Untersuchung nochmal offiziell absegnen. Die Vorsitzende der oppositionellen Demokraten, Nancy Pelosi, kündigte in einem Brief an ihre Fraktionskollegen das Votum für diesen Donnerstag an.

Die Republikaner hatten in den vergangenen Wochen an der von drei Ausschüssen geführten Untersuchung unter anderem kritisiert, dass sie nicht durch eine Abstimmung im Plenum genehmigt worden war.

Die US-Verfassung schreibt ein solches Votum allerdings auch nicht vor. Trotzdem waren die beiden vorherigen Untersuchungen dieser Art gegen die Präsidenten Bill Clinton und Richard Nixon durch Plenumsabstimmungen in Gang gesetzt worden.

Mehrheit ist Pelosi sicher

US-Präsident Trump (rechts) mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Bildrechte: imago images/ZUMA Press Pelosi hatte sich bislang gegen eine solche Abstimmung gewehrt. Nun will sie aber doch eine Resolution verabschieden lassen, welche die bereits laufende Untersuchung "bestätigt" und deren weiteren Verlauf festlegt, wie es in ihrem Brief hieß. Von der Zustimmung des Plenums kann Pelosi fest ausgehen, da die Demokraten im Repräsentantenhaus über eine Mehrheit von 228 der 435 Sitze verfügen.



In dem Amtsenthebungsverfahren (Englisch: Impeachment) gegen Trump geht es um einen möglichen Amtsmissbrauch des Präsidenten. Dieser soll den ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj unter Druck gesetzt haben, damit die Ukraine gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und dessen Sohn Hunter ermittelt.

Aussage eines hohen Offiziers

Wie CNN, die "New York Times" und die "Washington Post" am Montagabend berichteten, steht ein hochrangiger US-Offizier kurz davor, Trump in der Ukraine-Affäre schwer zu belasten. Demnach wolle Oberstleutnant Alexander Vindman, der führende Experte im Nationalen Sicherheitsrat für die Ukraine, bei einer für Dienstag geplanten Anhörung im Kongress sagen, er sei durch das Telefonat Trumps mit Selenskyj im Juli zutiefst beunruhigt gewesen und habe seine Bedenken seinem Vorgesetzten weitergegeben.

Die Medien beriefen sich auf einen ihnen vorliegenden Entwurf seiner Eröffnungserklärung. Laut "Washington Post" gehörte Vindman einer kleinen Gruppe von Mitarbeitern des Weißen Hauses an, die Trumps Telefonat mit Selenskyi mithörten.