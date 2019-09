Die US-Demokraten prüfen in der Ukraine-Affäre ein etwaiges Amtsenthebungsverfahren (Impeachment) gegen Präsident Donald Trump. Die Präsidentin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, gab den Beginn der Untersuchung am Dienstagabend bekannt. "Der Präsident muss zur Rechenschaft gezogen worden. Niemand steht über dem Gesetz", sagte Pelosi.

Vorwurf des dreifachen Verrats

Trump habe mit seinen Handlungen "Verrat an seinem Amtseid", an der "nationalen Sicherheit" und am US-Wahlsystem begangen, begründete die Oppositionsführerin ihre Entscheidung. Pelosi hatte in der Vergangenheit Forderungen nach einem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump stets zurückgewiesen.

Ein Telefonat und eingefrorene Finanzhilfen

In der Affäre geht es vor allem um ein Telefonat Trumps mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am 25. Juli. Trump soll laut Medienberichten Selenskyj gebeten haben, Ermittlungen gegen den Sohn des demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden zu prüfen. Die Washington Post berichtete, dass Trump mindestens eine Woche vor seinem Gespräch mit Selenskyi die Zahlung von 400 Millionen Dollar US-Militärhilfen an die Ukraine einfrieren lassen habe.

Trump will Telefonat-Abschrift veröffentlichen lassen

Trump sprach in einer ersten Reaktion auf Twitter von "Hexenjagd-Müll" ("witch hunt garbage"). Er bestätigte zwar am Dienstag, dass er das Geld für die Ukraine zunächst zurückgehalten habe. Grund sei aber, dass die Europäer - darunter namentlich auch Deutschland - ebenfalls zahlen sollten. Trump kündigte für Mittwoch die Veröffentlichung der Abschrift des Telefonats mit Selenskyj an.

Mehrstufiges Amtsenthebungsverfahren