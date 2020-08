Auch Harris griff Trump scharf an. Sie erklärte, Trumps Führungsversagen habe Leben und Existenzen gekostet. Sie warf dem Republikaner Inkompetenz und Herzlosigkeit vor. Die Amerikaner bräuchten einen Präsidenten wie Joe Biden, der das Land verbessere und Menschen jeder Herkunft zusammenbringe. Bei einem Wahlsieg von Biden würde Harris Geschichte schreiben: Sie wäre die erste Frau und erste Afro-Amerikanerin im Amt der Vizepräsidentin.

Biden war am Tag zuvor offiziell von den Delegierten des virtuellen Parteitags als Präsidentschaftskandidat nominiert worden. Die Wahl in den USA soll am 3. November stattfinden.