Parallel zu den gewaltsamen Protesten fand in Hongkong ein friedlicher Protestmarsch statt, an welchem sich Zehntausende Menschen beteiligten. Beide Aktionen richten sich allerdings gegen ein erst geplantes und mittlerweile ausgesetztes Auslieferungsgesetz der politischen Führung. Dieses sollte auch Auslieferungen an Festland-China ermöglichen. Mittlerweile richten sich die Proteste mehr und mehr gegen die pekingtreue Führung Hongkongs.