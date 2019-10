Trotz des Demonstrationsverbots haben sich am Sonntag erneut zehntausende Menschen in Hongkong an den zunächst friedlichen Protesten beteiligt. Die Kundgebung eskalierte, als gewaltbereite Demonstranten Benzinbomben auf eine Polizeiwache, Eingänge von U-Bahn-Stationen sowie auf Bankfilialen warfen.