In Belarus ist es auch in der zweiten Nacht nach der von Manipulationsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl zu blutigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Tausende Menschen waren landesweit auf den Straßen unterwegs, die meisten davon in der Hauptstadt Minsk. Dort setzte die Polizei Tränengas und Blendgranaten ein. Es gab über 30 Festnahmen.