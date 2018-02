Roth warnte aber auch davor, von Entspannung zu reden. Es gebe eine verstärkte Repression in der Türkei gegen Politiker der HDP und einen völkerrechtswidrigen Krieg, den Herr Erdogan in Syrien führe. Das solle man bei aller Freude über die Freilassung nicht vergessen.

Yücel war am 14. Februar vergangenen Jahres festgenommen worden. Er hatte sich in Istanbul freiwillig gestellt, nachdem wegen Berichten über den türkischen Energieminister nach ihm gesucht worden war. Kurze Zeit später kam er in Istanbul in Untersuchungshaft. Ein Jahr lang gab es keine Anklage gegen ihn. Der Fall sorgte zwischen Deutschland und der Türkei für diplomatische Verstimmungen.