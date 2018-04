Prozessbeginn im Juni Was passiert jetzt mit Deniz Yücel?

Am 28. Juni soll der Prozess gegen Deniz Yücel in Istanbul losgehen. Dort ist der Journalist wegen Terrorpropaganda angeklagt. Persönlich zu erscheinen, dazu könnten die türkischen Behörden Yücel aber nicht zwingen. Yücel sei in Deutschland und hier sei er auch sicher, erklärt Joachim Renzikowski, Professor für Strafrecht an der Universität Halle-Wittenberg: "Wenn er sich in einem anderen europäischen Land befindet, können die türkischen Behörden natürlich mit einem internationalen Haftbefehl für Schwierigkeiten sorgen."

Deutsche Staatsbürger dürfen nicht ausgeliefert werden

Das passierte im vergangenen August in Spanien dem deutsch-türkischen Schriftsteller Dogan Akhanli. Nach kurzer Haft kam er frei. Dass die Lage für Yücel sich in Deutschland anders darstellt, liegt laut Renzikowski am Grundgesetz. In Artikel 16, Absatz 22 ist genau das abgesichert, was bei dem Fall in Spanien fehlte.

Deutsche dürfen nicht ausgeliefert werden – das ist kategorisch verboten. Selbst, wenn ein deutscher Staatsangehöriger einen Putsch woanders begeht oder den Papst umbringt – er dürfte nicht ausgeliefert werden. Er müsste dann eben in Deutschland bestraft werden, was möglich ist. Joachim Renzikowski Professor für Strafrecht an der Universität Halle-Wittenberg

Deutsches Grundgesetz schützt Yücels Berichterstattung