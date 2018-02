Der aus der Haft entlassene Yücel besteigt auf dem Flughafen in Istanbul eine Maschine in Richtung Deutschland.

Der aus der Haft entlassene Yücel besteigt auf dem Flughafen in Istanbul eine Maschine in Richtung Deutschland. Bildrechte: dpa

"Welt"-Korrespondent Deniz Yücel in Berlin eingetroffen

Nach einem Jahr in türkischer Untersuchungshaft ist der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel wieder auf freiem Fuß. Am Freitagabend verließ er Istanbul an Bord eines Flugzeuges. Am späten Abend landete er dann in Berlin. Die Freilassung Yücels dürfte zu einer Entspannung der deutsch-türkischen Beziehungen führen. Die Bundesregierung zeigte sich erleichtert. "Schmutzige Deals" habe es keine gegeben.