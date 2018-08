Im Irak ist eine Deutsche zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Gericht in der Hauptstadt Bagdad sprach die 22-Jährige der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat schuldig. Die Frau war bereits zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden, weil sie illegal in den Irak eingereist war.

Bei der Deutschen soll es sich um die Tochter einer Deutsch-Marokkanerin handeln, die im Januar von einem Strafgericht in Bagdad wegen IS-Mitgliedschaft zum Tode durch Erhängen verurteilt worden war. Später wurde die Strafe in lebenslänglich umgewandelt. Das bedeutet im Irak in der Regel 20 Jahre Haft. Mutter und Tochter sollen vor einem Jahr von irakischen Soldaten in der einstigen IS-Hochburg Mossul im Norden des Irak festgenommen worden sein.

Auch Linda W. aus Pulsnitz in Irak verurteilt

In Mossul war auch die junge Linda W. aus dem sächsischen Pulsnitz festgenommen worden. Die Jugendliche war im Sommer 2016 aus Pulsnitz verschwunden und hatte sich in den Irak abgesetzt, kurz nachdem sie zum Islam konvertiert war. Im Irak wurde sie im Februar wegen Mitgliedschaft in der Terrorgruppe IS zu sechs Jahren verurteilt. Medienberichten zufolge wurde die Strafe inzwischen um ein Jahr gemildert.