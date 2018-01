Ein Strafgericht in der irakischen Hauptstadt Bagdad hat gegen eine Deutsche die Todesstrafe verhängt. Die Angeklagte wurde zum Tod durch Erhängen verurteilt, weil sie sich der Dschihadistenmiliz IS angeschlossen habe, erklärte Richter Abdel Settar Bairakdar. Die Frau war nach Angaben des Gerichts von Deutschland aus nach Syrien und später in den Irak gereist.

Aktive Beteiligung an IS-Verbrechen

Dort habe sie dem IS bei seinen Taten geholfen und sei an einem Angriff auf irakische Sicherheitskräfte beteiligt gewesen, hieß es. Zudem habe sie ihre beiden Töchter in die Region mitgebracht und mit IS-Kämpfern verheiratet. Das Urteil steht dem Gericht zufolge in Übereinstimmung mit dem irakischen Anti-Terror-Gesetz, kann aber noch angefochten werden.



Ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin wollte sich zu dem Urteil auf Anfrage zunächst nicht äußern. Er verwies lediglich darauf, dass die Haltung der Bundesregierung zur Todesstrafe bekannt sei. Deutschland lehnt die Todesstrafe ab.

Inhaftierte Deutsche bemühen sich um Rückkehr

Im ehemaligen IS-Gebiet im Irak sitzen mehrere Frauen auch aus Deutschland im Gefängnis. Darunter sind auch Minderjährige wie die Jugendliche Linda W. aus dem sächsischen Pulsnitz. Sie waren bei der Rückeroberung des Gebiets durch das irakische Militär festgenommen worden und bemühen sich nun um eine Rückkehr nach Deutschland.