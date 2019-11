Derzeit würden die beiden Studenten vom Generalkonsulat in Hongkong betreut, erklärte das Auswärtige Amt. Das Generalkonsulat stehe in Kontakt zu einem Rechtsanwalt und den örtlichen Behörden.



Die "Bild"-Zeitung berichtet, dass es sich um Austauschstudenten an der Lingnan-Universität handele. Auch hier sei es in der Vergangenheit zu Protesten gekommen. Diese Woche hatte es an mehreren Hochschulen teils heftige Zusammenstöße zwischen Polizeikräften und Studierenden gegeben.