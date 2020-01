Daneben sind weitere Fälle bekannt, bei denen deutsches Militärgerät in Libyen gelandet ist, sagt Rüstungsexperte Otfried Nassauer vom Berliner Informationszentrum für Transatlantische Sicherheit. Zum Beispiel über den Umweg der Vereinigten Arabischen Emirate. So benutze die VAE beispielsweise ein Luftabwehrsystem, das auf Lkw von MAN montiert sei, erklärt Nassauer weiter:

Dass der Bund in den vergangenen Jahren viele Waffenexporte in die Vereinigten Arabischen Emirate genehmigt hat, ist kein Geheimnis. Auch die Türkei, Katar oder Ägypten bekommen deutsche Rüstung – und mischen zugleich im libyschen Bürgerkrieg mit.

"Das ist durchaus ein Punkt, wo man in Deutschland die Regeln noch verschärfen müsste oder auch könnte. Beim Endverbleib argumentiert die Bundesregierung im Wesentlichen nach dem Motto: Ok, so lange das in der Obhut des Staates, den wir beliefert haben, bleibt, ist der Endverbleib gesichert. Auch dann, wenn der Staat das in’s Ausland mitnimmt."