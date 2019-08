Grenzpolizei sichert nach der Schusswaffenattacke den Tatort, einen Walmart-Supermarkt in El Paso. Bildrechte: dpa

Das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte die Angaben zu dem deutschen Todesopfer: "Leider müssen wir bestätigen, dass sich unter den Todesopfern in El Paso auch ein deutscher Staatsangehöriger befindet", erklärte eine Ministeriumssprecherin in der Nacht zu Dienstag. Angaben zur Identität des Opfers machte sie nicht. Es blieb deshalb zunächst unklar, ob es sich um einen in den USA lebenden Deutschen oder um einen deutschen Urlauber handelte.