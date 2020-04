Deutschland ist bereit, zunächst 50 Flüchtlingskinder aufzunehmen, die sich ohne ihre Eltern in überfüllten Lagern auf den griechischen Inseln aufhalten. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums wird Bundesinnenminister Host Seehofer dem Bundeskabinett einen entsprechenden Vorschlag vorlegen.

Eine Mutter verlässt mit ihrem Baby das Flüchtlingsboot, mit dem sie gekommen ist. Nun sollen die Kinder, die noch nicht einmal den Schutz ihrer Eltern haben, evakuiert werden. Bildrechte: dpa

Der Transfer solle bereits in der kommenden Woche vonstattengehen. Dass die Kinder nach Deutschland kämen, sei Teil einer europäischen Lösung, die von der EU-Kommission koordiniert werde.



Nach ihrer Ankunft sollen die Kinder und Jugendlichen zentral in eine zweiwöchige Quarantäne. Anschließend würden sie auf verschiedene Bundesländer verteilt. Vor Deutschland hatte bereits Luxemburg seine Bereitschaft erklärt, in der nächsten Woche zwölf unbegleitete Flüchtlingskinder aus überfüllten Lagern der Inseln Lesbos und Chios ins Land zu holen.