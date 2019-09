Deutschland ist der internationalen Allianz für den Kohleausstieg beigetreten. Nach Angaben des Bundesumweltministeriums erklärte Ressortchefin Svenja Schulze am Sonntag in New York den Beitritt zur "Powering Past Coal Alliance".

Schulze: wichtiges Signal für die Welt

Svenja Schulze Bildrechte: dpa Die Ministerin sprach demnach von einem "wichtiges Signal für die Welt", wenn ein großes Industrieland wie Deutschland sich von Atom und Kohle verabschiede und seine Energieversorgung schrittweise vollständig auf erneuerbare Energien umstelle. Schulze hatte zuvor den Zeitungen der Funke-Mediengruppe gesagt, in Deutschland werde gar nicht so wahrgenommen, wie wichtig die vom Klimakabinett beschlossenen Ziele international seien. Schulze räumte ein, dass Deutschland zuletzt nicht mehr Vorbild im Einsatz für den Klimaschutz gewesen sei. Doch, fügte sie hinzu: "Wir sind jetzt wieder auf dem richtigen Pfad."

Greenpeace fordert schnelle Umsetzung

Die Umweltorganisation Greenpeace forderte hingegen konkrete Schritte zum Kohleausstieg. Damit Deutschland einen würdigen Platz in der Länderallianz einnehmen könne, müsse die Bundesregierung den Gesetzesentwurf zum Kohleausstieg binnen eines Monats im Kabinett beschließen und die ersten Braunkohlekraftwerke noch in diesem Jahr abschalten. Derzeit ist geplant, in Deutschland bis spätestens 2038 schrittweise alle Kraftwerke vom Netz genommen werden, nach Möglichkeit schon bis 2035. Nach Angaben des Bundesumweltministeriums machten die Emissionen der Kohlekraftwerke 2016 fast 30 Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes in Deutschland aus.

Bislang 30 Länder in der Allianz

Der 2017 gegründeten Kohleausstiegs-Allianz gehören bislang 30 nationale Regierungen an, darunter die von Kanada, Großbritannien, Frankreich und Schweden. Hinzu kommen rund 50 Regionen und Unternehmen. Die Mitglieder bekennen sich dazu, den Bau neuer Kohlekraftwerke zu stoppen, die internationale Kohlefinanzierung zu beenden, ein Datum für den Kohleausstieg festzulegen und ihre nationalen Klimaschutzmaßnahmen auf die Ziele des Pariser Klimaabkommens auszurichten.

UN-Klimagipfel am Montag