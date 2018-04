Bundeskanzlerin Angela Merkel hat eine deutschen Beteiligung an einem möglichen Militärschlag in Syrien ausgeschlossen. Merkel sagte am Donnerstag, Deutschland werde sich an eventuellen militärischen Aktionen nicht beteiligen.

Deutschland wird sich an eventuellen - es gibt ja keine Entscheidung, ich will das nochmal deutlich machen - militärischen Aktionen nicht beteiligen. Bundeskanzlerin Angela Merkel

Merkel kritisiert Russland

Merkel erklärte, man müsse Syriens Präsident Baschar al-Assad und seinen Verbündeten klar machen, dass der Einsatz von Chemiewaffen nicht akzeptabel sei. Sie verwies auf Maßnahmen im UN-Sicherheitsrat und die Arbeit der Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen.



Merkel kritisierte in diesem Zusammenhang die russische Regierung. Es sei bedauerlich, dass es wegen Russland im UN-Sicherheitsrat keine Einigung zu dem US-Vorschlag gegeben habe. Die USA hatten vorgeschlagen, den OPCW-Mechanismus zu aktivieren, um zu untersuchen, wo die Chemiewaffen herkommen.

Ich finde, das wirft kein gutes Licht auf das Verhalten von Russland. Bundeskanzlerin Angela Merkel

Nach Einschätzung Merkels verfügt die syrische Regierung trotz gegenteiliger Beteuerungen weiter über Chemiewaffen. Merkel räumte ein, dass die Vernichtung von syrischen Chemiewaffen, an der sich auch Deutschland beteiligt hatte, nicht vollständig erfolgt sei.

Frankreich will Beweise haben

Auch Frankreichs Präsident Emmanuell Macron erklärte, sein Land habe Beweise dafür, dass die syrische Regierung Giftgas einsetze. Sein Land werde eine Entscheidung über einen Angriff auf Syrien treffen, wenn alle Informationen bestätigt und die Zeit dafür reif seien.

Trump schwächt Drohungen ab

Frankreich, die USA und andere westliche Länder machen die syrische Führung von Assad für einen mutmaßlichen Giftgaseinsatz in der Stadt Duma am Samstag verantwortlich. Damals war die Stadt in der Region Ost-Ghuta noch unter Kontrolle von Aufständischen.