Nach den USA beschuldigen nun auch Deutschland, Frankreich und Großbritannien den Iran, für die Luftangriffe auf wichtige Ölanlagen in Saudi-Arabien verantwortlich zu sein. "Für uns ist deutlich, dass der Iran Verantwortung für diesen Angriff trägt", hieß es in einer am Montag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung. Zuvor hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel, der britische Premierminister Boris Johnson und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Rande der UN-Vollversammlung in New York über das gemeinsame Vorgehen gegenüber dem Iran beraten. .

Keine andere plausible Erklärung

Zu den Luftangriffen vor gut einer Woche hatten sich die Huthi-Rebellen im Jemen bekannt, die vom Iran unterstützt werden. Der hat wiederum jede Verantwortung für die Angriffe zurückgewiesen. Die drei Länderchefs erklärten nun, dass es außer dem Iran als Initiator der Attacke "keine andere plausible Erklärung" gebe. Die USA hatten bereits unmittelbar nach den Angriffen den Iran verantwortlich gemacht.

Festhalten am Atomabkommen

Die drei europäischen Regierungschefs forderten in ihrer Erklärung eine diplomatische Lösung der Krise im Persischen Golf. Die Angriffe hätten die "Notwendigkeit für eine Deeskalation" in der Region deutlich gemacht.

Die drei Länder bekennen sich weiter zu dem Atomabkommen mit dem Iran. Zugleich verschärften sie aber den Ton. So sei es erforderlich, mit dem Iran auch über Themen wie das umstrittene Raketenprogramm des Landes und die iranische Rolle in der Nahost-Region sprechen, heißt es in der gemeinsamen Erklärung.

Johnson hofft auf "Trump-Deal"

Die USA hatten im Mai des vergangenen Jahres das Atomabkommen mit dem Iran einseitig aufgekündigt und eine umfassendere Vereinbarung gefordert. US-Präsident Donald Trump erklärte am Montag, dass er ein Treffen mit dem iranischen Staatschef Hassan Ruhani am Rande der UN-Vollversammlung in New York nicht ausschließe. Auch der Iran äußerte Gesprächsbereitschaft.