New York Deutschland wieder im Weltsicherheitsrat

Deutschland ist ab 2019 wieder im Weltsicherheitsrat vertreten. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen wählte die Bundesrepublik am Freitag für zwei Jahre als nichtständiges Mitglied in das wichtigste UN-Entscheidungsgremium. Zuletzt hatte Deutschland in den Jahren 2011 und 2012 einen Sitz im Sicherheitsrat.