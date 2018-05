Bei ihrem Treffen sprachen Maas und Lawrow auch über das Atomabkommen mit dem Iran. Lawrow sagte dazu, es sei wichtig, dass alle Länder, die daran festhalten wollten, darüber Gespräche führten. Russland halte ungeachtet des Ausstiegs der USA weiterhin an der Vereinbarung fest. Auch mit Berlin wolle Moskau darüber in Kontakt bleiben.



Russland und Deutschland zählen zu den sechs Staaten, die 2015 mit Teheran das Abkommen zur Verhinderung einer iranischen Atombombe ausgehandelt haben. US-Präsident Donald Trump hatte dem Iran vorgeworfen, weiterhin an Nuklearwaffen zu arbeiten, und kündigte seinen Ausstieg aus den Abkommen an.