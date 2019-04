Klar ist: Es rumpelt gerade ziemlich in der Nato. Fritz Felgentreu macht für die schlechte Stimmung vor allem die Trump-Administration verantwortlich. Er glaubt: Der Umgang miteinander wird in Zukunft vielleicht wieder harmonischer. Der SPD-Politiker warnt jedoch vor zu hohen Erwartungen an das transatlantische Verhältnis. "Man muss einfach auch sehen, dass die Nato für die USA heute einen geringeren Stellenwert hat, weil sie als ihren größten Konkurrenten weltweit inzwischen nicht mehr Russland oder die ehemalige Sowjetunion betrachtet, sondern China. Und das verändert die geostrategische Perspektive."