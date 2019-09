Die künftige EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will mit drei starken Vizepräsidenten an ihrer Seite Politik machen. Wie von der Leyen in Brüssel bekannt gab, soll der Sozialdemokrat Frans Timmermans aus den Niederlanden für Klimaschutz zuständig sein, die Liberale Margrethe Vestager aus Dänemark für Digitales und der Christdemokrat Valdis Dombrovskis aus Lettland für Wirtschaft und Soziales.