Als Konsequenz aus der Schuldenkrise haben sich die Euro-Staaten auf die Einführung eines dauerhaften Krisenmechanismus geeinigt. Der Rettungsschirm ESM soll kriselnden Euro-Staaten helfen, bis sie sich selbst wieder Finanzmittel am Markt verschaffen können. Die 19 Eurostaaten zahlen in Höhe der Anteile ein, die sie an der Europäischen Zentralbank haben. Aktuell kann der ESM noch 410 Milliarden Euro ausgeben.



Eurobonds sind gemeinsame Anleihen der Euro-Mitgliedsstaaten. Die EU tritt dabei als ein gemeinsamer Schuldner auf. Da der Zinssatz, den Länder für Anleihen zahlen, sich an ihrer Bonität orientiert, profitieren wirtschaftlich nicht so starke Staaten, wenn starke Staaten mit im Verbund sind. Italien würde im Rahmen von Eurobonds weniger Zinsen zahlen müssen, als wenn es allein Anleihen ausgeben würde. Die anderen Staaten im Verbund müssten aber mithaften.