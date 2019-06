Die Finanzminster der G20-Staaten bei ihrem Treffen in Japan. Bildrechte: imago images / Kyodo News

Obwohl sie ihre Gewinne weltweit etwa mit Hilfe von Nutzerdaten und Werbung erzielen, zahlen sie oft nur in einem Land steuern. Zugleich können sie ihren Geschäftssitz schnell in andere Staaten – mit einem geringeren Steuersatz – verlagern, da sie nicht auf feste Produktionsstandorte wie andere Unternehmen angewiesen sind. Die OECD schätzt, dass den Staatshaushalten durch die Steuertricks der Konzerne allein im Jahr 2015 bis zu 224 Milliarden Euro an Einnahmen verloren gingen.



Neue Abmachungen könnten deshalb Auswirkungen auf Länder wie Irland haben, dort haben viele Internetriesen wegen niedriger Steuern ihren europäischen Geschäftssitz. Die neuen Steuerregeln sollen künftig verhindern, dass Digitalkonzerne ihre Gewinne in Steueroasen auslagern können. Daneben wird eine globale Mindeststeuer angestrebt.