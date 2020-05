Seit Wochen wird nun schon in Brüssel und in den Hauptstädten gerechnet. Und das, was dabei herauskommt, könnte unterschiedlicher kaum sein. Je nachdem, wer den Taschenrechner zur Hand genommen hat. Die Summen, die herauskommen, reichen bis zu zwei Billionen Euro, also 2.000 Milliarden, oder anders ausgedrückt: bis zu einer Zahl mit zwölf Nullen!

Haushaltspolitikern wird es schwindelig

"Ganz ehrlich: Da kann einem auch als Haushaltspolitiker schwindelig werden. Vor allem wenn man bedenkt, über was für Beträge wir uns vorher gestritten haben …", stöhnt Niclas Herbst, schleswig-holsteinischer Europaabgeordneter der CDU, im Gespräch mit MDR AKTUELL. Er betont, dass er nicht zu denen gehöre, die auf zwei Billionen bestünden. Das könne man den Leuten schließlich irgendwann auch nicht mehr erklären. Wichtiger sei die Frage: Woher komme das Geld und wofür gebe man es aus?

In Brüssel wird um die Coronahilfen gerungen. Bildrechte: dpa Genau darum wird gerungen in Brüssel. Es geht ums Kleingedruckte: Wie hart und genau formuliert sind letztlich die Vorgaben und Projekte, für die das Geld eingesetzt werden darf? Und: Vergibt man nur Kredite, die Italien, Spanien oder Frankreich irgendwann zurückbezahlen müssen oder überweist man die Hilfen, in bislang kaum gekanntem Ausmaß, als Zuschuss, den die Staaten quasi komplett behalten können?



Haushaltsexperte Herbst wäre dann mit Zuschüssen einverstanden, wenn man das Geld in Projekte mit echtem europäischem Mehrwert gäbe - wenn man zum Beispiel in die Forschung investiere, in die strategische Bevorratung von Gesundheitsgütern, in die Pandemiebekämpfung und -vorsorge, aber auch in Künstliche Intelligenz, die Digitalisierung. Also in Projekte, von denen alle, in ganz Europa, etwas hätten. Dann wäre er damit einverstanden.

Einfach nur unpräzise Zuschüsse in den Staatshaushalt, das geht nicht! Niclas Herbst schleswig-holsteinischer Europaabgeordneter der CDU

Merkel und Macron mit "Trick"

Merkel und Macron bei ihrer Pressekonferenz per Video. Bildrechte: dpa So ähnlich hatte es Anfang vergangener Woche auch die Kanzlerin in Worte gefasst, als sie sich, für die meisten überraschend, mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für eine Art "Trick" aussprach. Denn bislang hatte Angela Merkel jede Art von gemeinsamen Schulden abgelehnt - wie die heiß diskutierten Eurobonds zum Beispiel.



Der Vorschlag von Merkel und Macron lautet nun: Die notwendigen Kredite für die Coronahilfen soll die EU-Kommission aufnehmen. Hat den Vorteil, dass jedes Land nicht mehr für die gesamte Summe wie bei Eurobonds haftet, sondern nur noch für seinen Anteil am EU-Haushalt - Deutschland also "nur noch" für rund ein Viertel der Gesamtsumme.

FDP-Experte hat rechtliche Bedenken

Das klinge auf den ersten Blick vielleicht besser als die bisherigen Vorschläge, sagt Moritz Körner von der FDP. Der Haushaltsexperte von Europas Liberalen schiebt auf Nachfrage von MDR AKTUELL gleich hinter, er sei sich nicht sicher, ob das mit den bestehenden EU-Verträgen rechtlich überhaupt machbar sei. Dass die EU am Kapitalmarkt Anleihen aufnehme, sei nichts Neues, das mache sie seit vielen Jahrzehnten. Bislang habe sie das aber nie als Zuschüsse weitergegeben. Insofern liege genau da der Knackpunkt. Darauf wiesen ja auch die sogenannten "Sparsamen Vier" immer wieder hin.

"Sparsame Vier" für rigide Vorgaben

Gemeint sind Österreich, die Niederlande, Dänemark und Schweden, die den südlichen Ländern am liebsten rigide Vorgaben machen würden und die außerordentlichen Coronahilfen auf zwei Jahre begrenzen wollen. Skeptisch bleiben auch die sogenannten Visegrad-Staaten, also Polen, Tschechien, die Slowakei und Ungarn. Die allerdings aus anderem Grund. In Warschau, Prag oder Budapest befürchtet man, selber künftig mit weniger EU-Hilfe da zustehen, wenn so viel in die Coronafolgen im Süden investiert wird. Eine Einigung ist da bislang nicht in Sicht.

Linke für Vermögensabgabe von Superreichen