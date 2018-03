Der in England lebende ehemalige russische Doppelagent Sergej Skripal wurde nach Ansicht der britischen Polizei mit Nervengift attackiert. Der Chef der britischen Anti-Terror-Einheit, Mark Rowley, sagte am Mittwoch in London, Skripal und seine Tochter Yulia seien Opfer eines "Mordversuchs durch Anwendung eines Nervenkampfstoffs" geworden. Es werde wegen versuchten Mordes ermittelt. Beide Opfer seien "gezielt angegriffen" worden.



Nach Angaben von Rowley befindet sich inzwischen auch ein Polizeibeamter in einem lebensbedrohlichen Zustand.