Der Iran hat nach eigenen Angaben eine US-Drohne abgeschossen. Das teilten die Revolutionsgarden mit. Die Drohne sei am Donnerstag in den iranischen Luftraum in der Provinz Homozgan eingedrungen. Die Provinz liegt im Süden des Landes und direkt am Persischen Golf – Schauplatz einer möglichen Konfrontation zwischen den USA sowie seinem Verbündeten Saudi-Arabien und dem Iran.