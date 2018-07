Die Zustimmung für Putin sank mit der Vorstellung seiner Rentenpläne Bildrechte: dpa

Die russische Regierung verabschiedete die Gesetzesvorlage ausgerechnet am 14. Juni, am Tag der feierlichen Eröffnung der Fußball-WM in Moskau. Trotzdem erhob sich relativ schnell ein Sturm der Entrüstung. Oppositionsführer Alexej Nawalny rief am 1. Juli zu landesweiten Protesten gegen die geplante Anhebung des Rentenalters auf. Er nannte die Pläne ein Verbrechen. Unter dem Deckmantel einer überfälligen Reform würden Millionen Menschen beraubt.