Afghanistan Dutzende Tote bei Doppelanschlag in Kabul

Bei einem Doppelanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens 20 Menschen getötet worden, darunter mehrere Journalisten, unter ihnen ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP. Mindestens 49 weitere Menschen wurden verletzt, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte.

Der afghanische IS-Ableger "Provinz Chorasan" bekannte sich in einer Mitteilung im Messengerdienst Telegram zu den Anschlägen. Sie wurden kurz hintereinander während des morgendlichen Berufsverkehrs im Viertel Schaschdarak verübt. Dort befinden sich unter anderem das Quartier des Geheimdienstes NDS sowie die US-Botschaft und das Nato-Hauptquartier. Einem Polizeisprecher zufolge soll ein Selbstmordattentäter auf einem Motorrad die erste Detonation ausgelöst haben.

Bei den Explosionen vom Montag handelt es sich bereits um den achten größeren Anschlag in Kabul seit Jahresanfang. In den ersten vier Monaten des Jahres wurden in der afghanischen Hauptstadt Hunderte Menschen getötet und verletzt.