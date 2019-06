Das Rettungsschiff "Sea Watch 3" darf weiterhin nicht in Italien anlegen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg lehnte einen entsprechenden Eilantrag der deutschen Hilfsorganisation ab.

Das Gericht begründete, "einstweilige Maßnahmen" seien in Artikel 39 der Europäischen Menschenrechtskonvention nur vorgesehen, wenn es ein "unmittelbares Risiko für irreparablen Schaden" gebe. Elf Flüchtlinge, unter ihnen Kinder und schwangere Frauen, hätten jedoch in Italien an Land gehen können. Die Richter forderten die italienischen Behörden zugleich auf, verletzlichen - etwa alten oder gesundheitlich angeschlagenen - Menschen an Bord die notwendige Betreuung zu gewähren.

Bild von Dezember 2018 - auch damals harrten Flüchtlinge an Bord des Rettungsschiffes. Bildrechte: dpa

Die Kapitänin des Schiffes, Carola Rackete, hatte am Dienstag angekündigt, notfalls auch ohne Erlaubnis in italienische Hoheitsgewässer zu fahren. Zunächst wollte sie aber die Entscheidung des Straßburger Gerichts abwarten.



Die Flüchtlinge, die aus verschiedenen afrikanischen Staaten stammen, harren seit 13 Tagen an Bord des Rettungsschiffs aus und warten darauf, in Italien an Land gehen zu dürfen. Sie waren von der Sea Watch-Besatzung vor der Küste Libyens aus einem Schlauchboot gerettet worden.