Die EU-Rettungsmission "Sophia" ist faktisch beendet. Ein Streit zwischen Italien und der EU hat für die Einstellung der Operation geführt. Seit Ende März sind keine Schiffe mehr im Einsatz, sondern es findet nur noch eine Beobachtung aus der Luft statt. Rettung von in Seenot geratenen Migranten erfolgt derzeit fast nur noch durch die libysche Küstenwache. Deren Einsatz ist allerdings umstritten – ihr werden mehrfach schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Von den einst zahlreichen Rettungsschiffen privater Hilfsorganisationen ist derzeit nur noch eins unterwegs – die meisten werden in der EU festgehalten.

Die " Iuventa " der deutschen Organisation "Jugend Rettet" wird seit Anfang August 2017 in Italien festgehalten und ist von den Behörden beschlagnahmt. Gegen zehn Mitglieder der Crew des Seenotrettungsschiffes wird ermittelt. Ihnen droht ein Strafprozess wegen Beihilfe zur illegalen Einreise. Es drohen bis zu 15 Jahre Haft. Nach eigenen Angaben seien bis zur Blockierung des Schiffes 14.000 Menschen gerettet worden.

Die " Mare Junio " ist am 10. Mai 2019 mit 30 geretteten Migranten auf Lampedusa gelandet und von der italienischen Justiz beschlagnahmt worden. Der Crew des Schiffes der privaten italienischen Rettungsorganisation "Mediterranea" wird ebenso wie der Crew der "Iuventa" Beihilfe zur Schlepperei vorgeworfen.

Die "Aquarius" war seit 2016 zu Rettungseinsätzen auf dem Mittelmeer unterwegs. Laut eigenen Angaben sind mit dem Schiff von "Ärzte ohne Grenzen" und "SOS Mediterane" fast 30.000 Menschen gerettet worden. Ende 2018 gaben die beiden Hilfsorganisationen das Schiff auf, nachdem auf Druck der Europäischen Union zweimal die Flagge entzogen worden war – von Panama und Gibraltar. Das Schiff musste zudem mehrfach mit geretteten Migranten an Bord tagelang auf See verweilen, da Malta und Italien die Einfahrt verweigerten und die EU-Staaten sich nicht auf die Verteilung der Flüchtlinge einigen konnten. Zum Schluss ordneten die italienischen Behörden die Beschlagnahmung des Schiffes an. Der Vorwurf: nicht ordnungsgemäße Trennung von Bordabfällen. Daraufhin gaben die beiden Organisationen die Seenotrettung mit der "Aquarius" auf.