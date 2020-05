Bundesregierung und EU-Kommission haben sich Medienberichten zufolge auf ein Rettungspaket für die schwer angeschlagene Lufthansa geeinigt. Demnach soll die Lufthansa Start-und Landerechte in Frankfurt und München abgeben, berichteten das Handelsblatt und mehrere Nachrichtenagenturen. Das Rettungspaket des Bundes beinhaltet Finanzhilfen in Höhe von insgesamt neun Milliarden Euro für die Lufthansa , darunter auch eine 20-prozentige staatliche Beteiligung an dem Konzern.