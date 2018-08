Laut UNHCR gelangten seit Januar ungefähr 60.000 Flüchtlinge nach Europa. In den ersten sieben Monaten des Vorjahres waren es etwa doppelt so viele. Spanien hat den Daten zufolge Italien als wichtigstes Ankunftsland abgelöst. Dort kamen von Januar bis Juli 23.500 Menschen an - so viele wie im gesamten Jahr 2017. Italien registrierte 18.500 Ankünfte, in Griechenland waren es 16.000.