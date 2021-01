Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat den Impfstoff des US-Konzerns Moderna empfohlen. Das teilte die Behörde in Amsterdam mit. Die endgültige Entscheidung muss nun die Europäische Kommission fällen. Das gilt als Formsache. Es wäre die zweite Zulassung für einen Impfstoff gegen das Coronavirus in der Europäischen Union. In den USA wird das Präparat bereits seit dem 21. Dezember über eine Notfallzulassung verabreicht. Auch in Kanada und Israel wurde es zugelassen.