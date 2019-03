Ende der Zeitumstellung Bald nur noch Sommer- oder Winterzeit?

Das steht bislang noch nicht fest. Die EU-Kommission wollte die EU-weite Regelung, wonach die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) in allen Mitgliedstaaten jeweils am letzten Sonntag im März beginnt und am letzten Sonntag im Oktober endet, ursprünglich bereits 2019 abschaffen. Allerdings forderten die Mitgliedsstaaten dafür deutlich mehr Vorbereitungszeit. Das EU-Parlament sprach sich nun zwar für eine Abschaffung der Zeitumstellung ab 2021 aus, jedoch ist dieser Termin längst nicht verbindlich.

EU-Kommissionspräsident Juncker blickt auf seine Uhr: Dreht künftig jeder EU-Staat nach belieben am Zeiger? Bildrechte: dpa Auch die Frage, ob es weitgehend eine EU-weite Lösung geben wird, kann bislang nicht beantwortet werden. Bisher fehlt es an der nötigen Abstimmung zwischen den EU-Ländern. Jedes Land soll künftig grundsätzlich für sich entscheiden, ob es dauerhaft die Normal- oder die Sommerzeit einführt. So wäre es beispielsweise möglich, dass sich etwa Deutschland anders entscheidet als seine Nachbarn Belgien, Frankreich oder Polen. Einen solchen "Flickenteppich verschiedener Zeitzonen" will die EU allerdings verhindern. Deshalb sollen die EU-Staaten ausreichend Zeit erhalten, um ihre Pläne zu koordinieren.

Die Frage, welche Zeit künftig dauerhaft in Deutschland gelten wird, ist somit auch noch nicht zu beantworten. Mehr als Dreiviertel der Deutschen würden gern auf die Sommerzeit verzichten. Umfragen zufolge halten 78 Prozent der Bundesbürger die 1981 eingeführte Umstellung auf Sommerzeit für überflüssig. Ob es am Ende auf eine dauerhafte Sommer- oder eine dauerhafte Winterzeit in Deutschland hinausläuft, wird auch davon abhängen, wie der Koordinierungsprozess mit den anderen EU-Staaten verläuft.