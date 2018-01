Das brisante Enthüllungsbuch über US-Präsident Donald Trump soll eine halbe Woche früher erscheinen als geplant. Wie der Verlag Henry Holt & Co. mitteilte, kommt sein Werk "Fire and Fury: Inside the Trump White House" schon am Freitag in den Handel. Der Verkauf soll um 15 Uhr unserer Zeit starten. Der Verlag begründete den Schritt mit einer "beispiellosen" Nachfrage. Zugleich kommt er damit einem möglichen Verbot zuvor.