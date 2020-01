TurkStream Moskaus neue Erdgas-Pipeline in die Türkei

Der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan wollen heute in Istanbul die neue Erdgas-Pipeline TurkStream eröffnen. Russland will mit der rund 930 Kilometer langen Pipeline durch das Schwarze Meer die Türkei jährlich mit bis zu 15,75 Milliarden Kubikmeter Gas versorgen. Schon jetzt deckt Russland rund die Hälfte des türkischen Erdgasbedarfs ab. Doch der Energiehunger des Landes wächst stetig. 2017 konsumierte die Türkei gut 53,5 Milliarden Kubikmeter Gas - eine Steigerung um 20 Prozent im Vergleich zu 2016. Die neue Direkt-Pipeline aus Russland ist damit sehr willkommen.

Doch Russland will mit der neuen Pipeline nicht nur die Türkei beliefern, sondern auch Abnehmer in Europa. Nicht umsonst hat TurkStream zwei Röhren. Sie wurden in den europäischen Teil der Türkei nahe der türkischen Stadt Kiyikoy verlegt. Die eine Röhre wird direkt an das türkische Gasnetzwerk gekoppelt, die zweite soll künftig bis zur türkisch-europäischen Grenze gehen: Kiyikoy liegt nicht einmal 50 Kilometer entfernt von der bulgarischen Grenze.