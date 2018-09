Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat beim Staatsbankett für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan die Zustände in dessen Land scharf kritisiert. Steinmeier sagte im Schloss Bellevue, seine Sorge gelte türkischen Journalisten, Politikern und Juristen. Beunruhigend viele Menschen suchten Zuflucht in Deutschland. Die Türkei müsse zwei Jahre nach dem Trauma des Putschversuchs zum Ausgleich zurückfinden.

Der türkische Präsident wies die Kritik des Bundespräsidenten zurück. Teilnehmer des Banketts berichteten, er habe verärgert reagiert und sei in seiner Rede vom Manuskript abgewichen. So habe Erdogan beklagt, dass Deutschland Personen aufnehme und nicht ausliefere, die in der Türkei "als Terroristen" verfolgt würden. Diesen Vorwurf hatte er bereits in der Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Kanzlerin Merkel erhoben.