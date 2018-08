Streit um Pastor Erdogan verhängt Sanktionen gegen US-Minister

Der Konflikt zwischen den Nato-Partnern USA und Türkei um einen in der Türkei inhaftierten US-Pastor schaukelt sich weiter hoch. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ordnete am Samstag Sanktionen gegen zwei US-Minister an, wie er in einer Fernsehansprache in Ankara bekanntgab.

Er ergriff damit Vergeltungsmaßnahmen, nachdem die USA am Mittwoch ihrerseits Sanktionen gegen zwei türkische Minister verhängt hatten. Erdogan kündigte an, Vermögen der US-Minister für Justiz und Inneres einzufrieren, sofern sie Geld in der Türkei angelegt hätten. Zugleich warnte er vor einer weiteren Eskalation des Konflikts. Die Türkei wolle nicht Teil eines Spiels mit Verlierern auf beiden Seiten sein.

Streit um inhaftierten US-Pastor

Hintergrund des Streits ist die Inhaftierung des US-Pastors Andrew Brunson. Er steht in der Türkei unter Terror- und Spionageverdacht, Washington fordert seit langem seine Freilassung. Erdogan hatte im vergangenen September vorgeschlagen, Brunson gegen den in Pennsylvania im Exil lebenden Gülen auszutauschen, den Ankara als Drahtzieher des gescheiterten Militärputsches von Juli 2016 ansieht.