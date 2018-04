Bereits am Samstag hatte Erdogan das Vorgehen des israelischen Militärs gegen den palästinensischen "Marsch der Rückkehr" am Freitag als "Massaker" verurteilt. Bei den Massenprotesten an der Grenze zu Israel waren 17 Palästinenser getötet und mehr als 1.400 verletzt worden. Am Sonntag legte Erdogan nochmal nach und griff Netanjahu persönlich als "Terroristen" an.