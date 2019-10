Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den EU-Staaten erneut gedroht, die Grenzen für syrische Flüchtlinge zu öffnen. Grund ist die Kritik der Europäer an der türkischen Militäroffensive im Nordosten Syriens. Erdogan sagte, die EU solle aufwachen. Wenn sie die Offensive weiter als Invasion darstelle, würde die Türkei die Türen öffnen und Millionen Menschen kämen dann in die EU.

Die Türkei hatte am Mittwoch trotz Kritik der Europäer und der USA eine angekündigte Offensive in Nordsyrien begonnen. Unterstützt wird sie dabei von verbündeten syrischen Milizen. Laut Erdogan richtet sie sich gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) und die Terrormiliz IS.