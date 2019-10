Bundeskanzlerin Angela Merkel verlangte eine "umgehende Beendigung" der türkischen Militäroffensive in Syrien. Eine Sprecherin sagte am Sonntag, ungeachtet berechtigter türkischer Sicherheitsinteressen drohe durch die Operation eine Vertreibung großer Teile der lokalen Bevölkerung. Das destabilisiere die Region und könne zur Stärkung der Terrormiliz Islamischer Staat führen. Den Angaben zufolge kam es auf Wunsch von Erdogan zu dem Telefonat.

Am Samstag hatte Außenminister Heiko Maas angekündigt, dass die Bundesregierung als Reaktion auf den türkischen Einmarsch in Nordsyrien die Rüstungsexporte an den Nato-Partner teilweise gestoppt habe.

Neben Deutschland verurteilten weitere EU-Staaten und die USA den türkischen Einmarsch in Syrien. US-Präsident Donald Trump bekräftigte am Wochenende Sanktionsdrohungen: "Ich habe der Türkei klargemacht, dass wir sehr schnelle, starke und harte Wirtschaftssanktionen verhängen, wenn sie ihre Verpflichtungen nicht einhalten."

In der Anti-IS-Allianz war die Kurdenmiliz YPG ein Verbündeter der USA. Das war auch eine Versicherung gegen einen Militärschlag der Türkei. Bildrechte: dpa

Indes ordnete das Pentagon den Rückzug weiterer US-Soldaten aus Nordsyrien an. Es bestehe die Gefahr, dass die USA zwischen die Fronten gerieten, sagte Verteidigungsminister Mark Esper am Sonntag.



Zuvor hatte Washington durch den Abzug eines Großteils der mit den Kurden im Kampf gegen den IS verbündeten US-Kräfte bereits den Weg für einen türkischen Militärschlag freigemacht.



Die Türkei hatte am Mittwoch mit Unterstützung arabisch-syrischer Rebellen eine lange geplante Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG begonnen, die auf syrischer Seite der Grenze ein großes Gebiet beherrscht. Die Türkei sieht in der YPG einen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und damit eine Terrororganisation.