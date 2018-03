Angriff auf syrische Stadt Türkische Armee im Zentrum von Afrin

Die türkische Fahne und die der FSA wehten nun in der Stadt. Nun werde das Gebiet von Minen und Sprengsätzen gereinigt. Die mit der Türkei verbündeten syrischen Islamistenmilizen in der Region erklärten, sie seien von Osten und Westen in die Stadt gezogen. Der Sender CNN Türk berichtet, türkische Einheiten seien vom Südwesten in die Stadt eingedrungen. Nach Angaben der "Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte" haben die Einheiten die Kontrolle über mehrere Stadtviertel übernommen. Derzeit dauerten die Kämpfe an.