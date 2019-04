Damit droht Spanien wie bereits 2016 ein kompliziertes Patt. Zum Zünglein an der Waage könnten erneut separatistische Parteien aus dem Baskenland oder aus Katalonien werden, die dem linken Lager mit ihren Mandaten zu einer Mehrheit verhelfen könnten. Allerdings hatte gerade der Streit um die Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens dazu geführt, dass Sánchez als Chef der bisher regierenden Minderheitsregierung seinen Haushalt nicht durchbringen konnte und deshalb Neuwahlen ansetzen musste.

Die Wahlbeteiligung war eine der höchsten in der Geschichte der spanischen Demokratie. Nach Angaben der Wahlbehörde in Madrid hatten bis 18 Uhr knapp 61 Prozent der 37 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das sind rund 9,5 Prozent mehr als im selben Zeitraum bei der letzten Wahl 2016. Es war bereits die dritte Parlamentswahl innerhalb von nur dreieinhalb Jahren in Spanien.