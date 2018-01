Staatschef Milos Zeman und sein Herausforderer Jiri Drahos treffen in der Stichwahl wieder aufeinander.

Bildrechte: dpa

Präsidentschaftswahl in Tschechien Amtsinhaber Zeman verfehlt absolute Mehrheit

Wer wird künftig im Präsidentenpalast in Prag amtieren: Amtsinhaber Zeman oder macht der parteilose Wissenschaftler Jiri Drahos das Rennen? Eine Antwort darauf wird es erst in der Stichwahl in zwei Wochen geben.